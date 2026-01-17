Dursun Özbek\'ten maç sonrası olay hamle

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi.
Şampiyonluk yolunda çok kritik bir 2 puan kaybeden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yaşananların ardından Gaziantep FK maçı sonrası soyunma odasına gitti. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dursun Özbek'in futbolcu ve teknik heyete bir konuşma yaparak kendilerine moral ile motivasyon sağladığı belirtildi.
