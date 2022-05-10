Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul

10.05.2022 18:04
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir okul yaptırın' çağrısı üzerine memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde annesi Kezban ile vefat eden babaları Hasan Özbek adına yaptıracağı 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli Mesleki ve Teknik...

– Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir okul yaptırın' çağrısı üzerine memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde annesi Kezban ile vefat eden babaları Hasan Özbek adına yaptıracağı 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin  temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir okul yaptırın' çağrısı üzerine Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Aydın Özbek, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde annesi Kezban ile vefat eden babaları Hasan Özbek adına 480 öğrenci kapasiteli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptırmaya karar verdi. 16 derslikli okul için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İlçe Kaymakamı Faruk Doğru, Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende 'Bu okulda çok güzel nesiller yetişecek, teşekkürler Dursun Özbek' pankartı açan öğrenciler, Özbek'e teşekkür etti.

Temel atma töreninde konuşan Dursun Özbek, memleketine okul yaptırmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Ben okumayı bilmeyen hasret duyan annenin evladı, okumaya nefer olan eğitim sever bir babanın oğluyum. Bu ilçeme eğitim adına bu okulu yaptırmaktan büyük gurur duydum keyif aldım" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ünlü, Özbek kardeşlere kemençe, plaket ve tablo takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından okulun temeli atıldı.


- Giresun
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul
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Galatasaray, Giresun, Özbek, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul - Son Dakika


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