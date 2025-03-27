Dursun Özbek\'ten Serdal Adalı\'ya destek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem talebiyle" ilgili açıklamalarına destek verdi.

"ALTINA İMZAMI ATARIM"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.