Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri

Geniş Video İzle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından Victor Osimhen hakkında açıklamalar yaptı. Özbek, Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldızın bonservisinin alınıp alınmayacağına dair soruya ise, ''Önümüzde uzun bir süre var'' yanıtını verdi.

05.11.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON BİZİM OYUNCUMUZ"

Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Özbek, "Galatasaray Futbol Takımı, başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Dolayısıyla Galatasaray'ın geleceğini, Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanmasını düşünmek için daha önümüzde epey bir süre var. O zaman dikkate alacağız" dedi.

Açıklamalarına devam eden özbek, "Biz yönetim kurulu olarak Galatasaray taraftarını, camiasını memnun etmek ve başarı odaklı olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bütün bu etkinliklerini yaparken kendi yapısını dikkate alacaktır. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek\'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sezo runay:
    Dursun başkan hazır osimheni alacaksın ferhat eserin annesinide gtrde antrenman yapsın. 93 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Ferhat sana ağır söz söyledikleri için üzülüyordum ama hak ettiğini düşünüyorum... 56 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    immobilenin çırağını alıp tranfer yaptık diyecek onuda alabilirse :))) 7 51 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat eser süzme oe na günlük dozunu vereyim rahatlasın oe. Ferhat senin A.A.K.Sül. S..... 41 3 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kaypak Ferhat anca ağlarsın 32 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ne yaparsanız yapın türkiyede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE 7 25 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sezonun bacısinidaverin italyanlar bayılır 3 26 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşın fenerin gölgesi bile gese tarihinden büyüktür hakemlerincocuklari sizi oe 3 14 Yanıtla
  • Melih Akyıl:
    Çok havalara uçtum 5 1 Yanıtla
  • Alpi:
    feros neden iki takımı tutuyor biliyorsunuz di.i çünkü salıncakta sallayan rxikbahceli :)))) ah feros yada feride desek daha iyi 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 16:31:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.