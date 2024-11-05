Dursun Özbek\'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON BİZİM OYUNCUMUZ"

Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Özbek, "Galatasaray Futbol Takımı, başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Dolayısıyla Galatasaray'ın geleceğini, Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanmasını düşünmek için daha önümüzde epey bir süre var. O zaman dikkate alacağız" dedi.

Açıklamalarına devam eden özbek, "Biz yönetim kurulu olarak Galatasaray taraftarını, camiasını memnun etmek ve başarı odaklı olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bütün bu etkinliklerini yaparken kendi yapısını dikkate alacaktır. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.