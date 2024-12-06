Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Özbek, Hacıosmanoğlu'nun kendisi hakkında tehditkar ifadeler kullandığını belirtti ve bu tehdidin tüm Galatasaray camiasına yapılmış olarak kabul edileceğini ifade etti. Özbek, Türk hukukuna güvendiğini ve gerekenin yapılacağına inandığını belirtti.

06.12.2024 16:35  Güncelleme: 16:43
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dursun Özbek, adliye çıkışı açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HUKUKUNA GÜVENİYORUM"

Suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklamalar yapan Dursun Özbek, "TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk. Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum. Biz çağrımızı yaptık (istifa çağrısı), Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar" dedi.

"TFF'YE GÜVENİYOR MUSUNUZ?

TFF hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, "Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekini yapacağından eminim" dedi.

"ENDİŞEMİZ YOK"

"Şampiyonluk yarışı için bir endişeniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Ben takımıma son derece güveniyorum. Herhangi bir endişe taşımıyorum. Takıma desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor" dedi.

Dursun Özbek\'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Muhammedd:
    Nihat Kahveci: "GSın Eyüpten yediği golde faul var, bize marstan gösterdiler. FB Antep maçında Becaonun yaptığı verilmeyen penaltıyı neptünden gösterdiler. Maç bittikten sonra verilen görüntülerle GSın yediği goldeki faulü, FBnin yaptığı penaltıyı gördük." Federasyon, YAYINCI KURULUŞ, hakemlerin oluşturduğu YAPI bu! ALGI yaparak kirli oyunlarını örtbas ediyorlar! TÜRK futbolunun geleceği için soruşturma başlatılmalı! 157 6 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    federasyon başkanı olunca takım formasını çıkarttık dedi ama Trabzonspor'u kastetmiş Fener forması hala üzerinde duruyor 111 8 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    TARAFSIZ olması gereken makam sahibi, sürekli ve sadece GS'ı hedef göstererek hakemleri yönlendiriyor! Ve bu YAPI düzeninin sonucu: GS lehine 1 penaltı, aleyhine 6. FB lehine 5 penaltı, aleyhine 2. FBde yere atlayana penaltı veriliyo, rakiplerinin bariz penaltıları verilmiyor! GSa gelince VAR karışamaz oluyor! Omuz omuza yasak oluyor, tekme yiyoruz devam oluyor! 91 8 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    YALIOSMAN ülkemizi yurt dışı basınında aşağılayan Morinyoya tek laf söyleyemedi. Siyasi olay olsa çıkarlarına göre hayin bile derlerdi. Sene başından beri ise GS'ı, teknik direkötürünü, başkanını hedef alıyor tehdit ediyor. GS aleyhine FB lehine hata yapan hakemleri överek AYRICALIK sağlıyor! 67 4 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Kronolojik, olayların oluşum sırası diye bişey vardır. Yorumcular Eyüp maçında İLK ÖNCE; GS'ın yediği ilk gol iptal edilmeyliydi ve verilmeyen penaltısı var dediler. İlk 15 dakikada Thiam üç sert hareketten sarı kartlar alıp atılmalı dediler, sonra Sachezin sarı kartlık pozisyonları oluyor. Adil olması gereken fedbaşkanı Eyüpün hakkı yendi diyerek algılarla GS'a karalama propagandası YAPIyor 49 3 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Antep'in 3 net penaltısı verilmedi(Becao çelme ve forma çıkarma, İsmail itme ve iki kez basma, Osayi el smacı) ve FBnin golü öncesi de ayağa basmaya faul iptal olmalı dediler hakem yorumcuları. Şu tek maçtaki olaylar bile soruşturma sebebi! Her maç FB lehine ofsayttan goller, uydurma penaltılar veya rakibe verilmeyen penaltılar oluyor! Her türlü oku yiyorlar ama çamuru rakiplerine atarak gündemi değiştiriyorlar, YAPI laşma bu! 42 1 Yanıtla
  • Alpi:
    İyi yapmış resmen tehdit etti devletin kanalında hayırdır !!!! Hukuk devleti burası 31 4 Yanıtla
  • İdris:
    Hacıosmanoğlu derhâl istifa etmelidir. Kulüp başkanlığını yorutemiyen adama Türkiye futbol federasyonu emanet ediyorlar. şaka gibi 31 2 Yanıtla
  • Sergen:
    Alibabbalarının çiftliğinde ne yaptınız başgaaan? Sıcak mı geldi oturduğun sallıncak? Bu bodrum villaları kimden kime devir oldu? Hangi bankalar karşılayacak ödemeleri? 27 1 Yanıtla
  • Murat İnce:
    bu adam bunamis 3 16 Yanıtla
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