Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı

Dursun Özbek\'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na dikkat çeken bir çağrı yaptı. Özbek, ''Artık lafın bittiği yerdeyiz. Federasyon ne yapacaksa yapsın, artık söylemle değil. ''Hakemler bana operasyon çekiyor'' diyor, gereğini yap kardeşim! Onun için artık sözün sonuna geldik'' dedi.

10.12.2024 17:23
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor medya zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap verirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ OLAYI

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

TFF açıklaması, neticede milli bir sporcu, geçmiş olsun yeterli mi, insanı olarak bu mesajı yayınlamak lazım. Ama işin detayına girince, bu olayın nasıl olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Gece geç saatlerde, maçtan sonra yapılan açıklamalar ve özellikle MHK'nin başkanının yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bizzat izledim ben. Siz de izlediyseniz, bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği bir faul sonrası, top ortada yok, maksatlı bir hareketi anlatırken, MHK eğildi, büküldü, 90 dakika iyi bir maç yönetildi, hareket krampona falan gibi saçmasapan açıklamalar yaptı. Buna ne gerek var? Sen burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Böyle eğilip, bükülüp işi sulandırması hoşumuza gitmedi.

"MHK GÖREVİNİ YAPMIYOR"

MHK görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray maçı için değil. İşin bütününe girince, çok net olarak görürsünüz. Hakem fiyaskosu, MHK'nin tutumu Galatasaray için kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarda aleyhimize olan pozisyonları farklı açılardan gösteriyor, lehimize olan pozisyonları farklı açıdan göstererek bir eyyam peşinde. Yani bunu ticari kaygı ile mi yapıyorlar? Arkadaşlarım çalışıyor. Kısa sürede bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonra da hareketlerinde dikkatli olması lazım. VAR'a gönderilen görüntüler onlar tarafından gönderiliyor. İş iş geçtikten sonra, 10 dakika geçtikten sonra göstermenin manası yok. Zamanında, anında, tarafsız bir şekilde görüntülerin yayınlanması lazım. Yayıncı kuruluşa mesajım şu, adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın.

"HACISOMANOĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI"

TFF başkanının benimle görüşme talebi olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de herhangi bir görüşmem olmadı.

"ACUN'UN SÖYLEDİKLERİ KABUL EDİLMEZ, HADDİNE DEĞİL"

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını duydum. Seviyesi itibariyle, konuşma tarzı itibariyle, söyledikleri itibariyle, Galatasaray'ın ikinci başkanına böyle şeyler söylemesi kabul edilemez, haddine değil. Tuhaf bir duruma geldik. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap federasyon başkanından geliyor. Federasyona bir şey söylüyoruz, bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor, gündemi değiştirmek için söylemelerde bulunuyor. Bunlar kabul edilemez.

"SEN YÖNETMİYOR MUSUN?"

Bir bakıyorsunuz federasyon başkanı çıkıyor, "Hakemler bana operasyon çekiyor" diye açıklama yapıyor. Sen başkan değil misin, sen yönetmiyor musun, senin MHK'in. Sayın başkan gereğini yapman lazım. Öyle komplo kuruyolar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım.

"BU GÖRÜŞ EL ÇEKMELİ"

Biz futbolu sahada oynama peşindeyiz. Dönemimizde kimse sahada bileğimizi bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle, bu sefer maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şey çevriliyor. Onun için burada, yayıncı kuruluşu da aynı potaya koyuyorum. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Hepsinin, bu görüşün Türk futbolundan el çekmesini sağlamak istiyoruz.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NE MESAJ

Kulüpler Birliği Vakfına bir mesaj göndermek istiyorum. Değerli üyeler, TFF, şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon bunu dinledi, gördü. Bir arkadaşım hariç başka kimseden ses yok. Galatasaray da Kulüpler Birliği'nin önemli bir üyesi, başkanlık yaptım, Galatasaray'ın katkısı tartışılmaz. Kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Geçmişte ne oldu, trajikomik. Hatırlarsanız, Ankara'da bir hakemimiz, bir başkan tarafından yumruklandı. Kulüpler Birliği'nde aynı yönetim varken, sayın başkana geçmiş oldun ziyaretinde bulunalım dendi. Mani oldum. Sonra biz hakeme gitti, sonra Faruk başkana ziyarete gitti arkadaşlar. Onun için bir mesaj göndermek istiyorum. Artık bu birliğin gerektiği şekilde yönetilmesinin vakti gelmiştir.

"ARTIK SÖZ BİTTİ, EYLEM ZAMANI"

TFF başkanının kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği MHK başkanı ile ilgili gerekeni yapması lazım diye düşünüyorum. Artık lafın bittiği yerdeyiz. Federasyon ne yapacaksa yapsın, artık söylemle değil. "Hakemler bana operasyon çekiyor" diyor, gereğini yap kardeşim! Onun için artık sözün sonuna geldik. Konuşmak yerine eylemde bulunmakta fayda var.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Barış Alper Yılmaz, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Muhammedd:
    Fırat Aydunus, Trio ekibi, Bünyamin Gezer ve daha birçok eski hakeme göre Sivasspor 3 net kırmızı kart görmeliydi. MHK başkanı şahıs: "Hakem maçı etkilemeyecek yönetim sergiliyordu" dedi. TFF ve MHK başkanı TVlerde hakemleri GS aleyhine yönlendiriyor ve taraftarı kışkırtıyor! İstifa yetmez, soruşturma başlatılmalıdır! 43 5 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    ben dursun başkanı samimi buluyorum. 3 net kırmızı kartın gösterilmesi gerekirken mhk başkanının son ana kadar çok iyi yönetti demesi tam olarak tarafını göstermektedir. Ferhat Gündoğdu ve Mecnun odyakmaz istifa etmelidir 41 1 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    TARAFSIZ olması gereken TFF, Galatasaray'ı hedef göstererek hakemleri ynlendiriyor! Ve bu YAPI düzeninin sonucu: GS lehine 2 penaltı, aleyhine 6. FB lehine 5 penaltı, aleyhine 2. Sadece FB Antep maçında bile Antep'in verilmeyen 3 penaltısı vardı ey ahlaksızlar! 36 6 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    YALIOSMAN ülkemizi yurt dışı basınında aşağılayan Morinyoya tek laf söyleyemedi. Siyasi olay olsa çıkarlarına göre yediği kaba pisledihayin bile derlerdi. Sene başından beri ise Galatasaray'ı, teknik direkötürünü, başkanını hedef alıyor tehdit ediyor. FB lehine oluşturulan AYRICALIK düzeninin yıkılması için istifa istifa istifa! 31 3 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Nihat Kahveci: "GSın Eyüpten yediği golde faul var, bize marstan gösterdiler. FB Antep maçında Becaonun yaptığı verilmeyen penaltıyı neptünden gösterdiler. Maç bittikten sonra verilen görüntülerle GSın yediği goldeki faulü, FBnin yaptığı penaltıyı gördük." Yorumculara göre GS maçında Sivas'a 3 kırmızı kart verilmedi. FB maçında Antep'in 3 penaltısı verilmedi! TFF, YAYINCI KURULUŞ, yöneticilerin GS aleyhine FB lehine oluşturduğu YAPI bu! İstifa yetmez, soruşturma başlatılmalıdır! 30 2 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Yorumcular Eyüp maçında İLK ÖNCE; GS'ın yediği ilk gol iptal edilmeyliydi ve verilmeyen penaltısı var dediler. İlk 15 dakikada Thiam üç sert hareketten sarı kartlar alıp atılmalı dediler, sonra Sachezin sarı kartlık pozisyonları oluyor. Adil olması gereken TFFbaşkanı Eyüpün hakkı yendi diyerek algılarla GS'a karalama propagandası YAPI yor ! Ve sonra Sivas'ta GS'a operasyon çekiyolar ama başaramıyorlar! 20 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray pkk feto hep beraber elele 5 15 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Sen istifa et, neden İbrahim başkan istifa ediyor dursun 7 12 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Evet bir fenerli olarak yabancı orta hakem ve var getir.İşte bu kadar 15 1 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Şikeci bülent uygun buna da abartılcak bişey yok dedi 14 1 Yanıtla
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