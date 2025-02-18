Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarını derbi öncesi buluşmaya davet etmesine cevap verdi. Özbek, "Şimdi şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi. 8 aydan beri neredeydiniz. Amaçları reklam çalışmasıyla bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

18.02.2025 14:20
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TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulübü'nün başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek'i derbi öncesi Riva'da buluşmaya davet etmişti. Dursun Özbek TFF'nin bu teklifine cevap verdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

"Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. İstişare toplantısı tertip ediyorlar Ali Koç'un ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediyor. Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor.

"8 AYDIR NEREDEYDİNİZ?"

Şimdi şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi. 8 aydan beri neredeydiniz. Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım, mektupta iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen söylenenlere şüpheyle yaklaştım.

Nitekim akşam saatlerinde TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan toplantıyı duyurdu. O zaman endişlerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıyı takdirlerinize bırakıyorum. Amaçları reklam çalışmasıyla bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum."

Dursun Özbek TFF\'nin tarihi teklifini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Sergen:
    GS'ın talep ettiği, FB lehine yapılan 46 pozisyonun VAR kaydını açıkla önce TARAFLI TFF ve MHK! Ülkemizin en büyük sivil toplum oluşumu GS'ı tehdit edenlerle, GS başkanı seviyesinde GS hiçbir görüşme yapmaz. 227 64 Yanıtla
  • Semih:
    FB yabancı hakem istemiyor ki göstermelik. 6 gün kala başvuru mu olur, ülke federasyonu kendi liginde maç yönetecek hakem programını ayarlayamaz. FB avrupa hakemleriyle avrupa ligininin en çok sarı kart gören takımı. Türk hakemleriyle ligde kırmızı yemeyen iki takımdan biri. FB Türk hakemlerini baskı altına alıyor bu yolla ve başarıyor. 136 46 Yanıtla
  • Hasan Kavak:
    %100 haklısınız başkanım aynen 86 62 Yanıtla
  • Semih:
    Taraflı federasyonun istifası yetmez, soruşturma geçirmesi gereklidir. 96 41 Yanıtla
  • Sergen:
    hacıosman kocla, uefa başkanı ceferini de alsın gitsin çiftlikte buluşsun oyunlar kurmaya devam etsin. Galatasaray'ın taraflı TFF MHK'yle görüşmesi söz konusu değildir. 93 32 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    TFF değil ,Fenerbahçe Futbol Federasyonu olmuş. Başkan tabiki katılmayacak. Zaten tersi olsaydı, Dursun başkan tutarsız olıp, şimdiye kadar söylediklerinin tamamını yemiş, yutmuş olurdu. 95 19 Yanıtla
  • Okan Pınar:
    madem öyle neden ilk maçta yerli hakem oldu ozaman? kimsenin sesi çıkmadı o maç. yabancı olsaydı o penaltıyı verip kuşları maça dahil edermiydi. işinize geldiği gibi davransınlar istiyorsunuz hep. 80 26 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Şehir şehir anadoluda her kulübün hakkını yiyor. Her türlü şımarıklığı provaskayonu hakareti yapıyor ve göz yumuyor ceza veremiyorlar. TFF sen FB lehine tarafsın. Kongre kararı al, spordan gelen yöneticiler yönetsin. 79 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    siz zaten kardeşsiniz o yüzden boşuna tiyatro peşinde koşmayın 33 53 Yanıtla
  • Mesut null:
    Adamı daha düne kadar tehdit eden federasyon başkanının yemeğini yememesi normal. Hakem olayına gelince yerli yabancı kimi istiyorlarsa onu getirsinler hakeden kazansın. 52 7 Yanıtla
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