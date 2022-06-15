Dursun Özbek yönetiminden ters köşe! Fenerbahçe'nin Portekizli hoca hamlesine Galatasaray'dan cevap - Son Dakika
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Dursun Özbek yönetiminden ters köşe! Fenerbahçe'nin Portekizli hoca hamlesine Galatasaray'dan cevap

15.06.2022 10:39
Dursun Özbek yönetiminden ters köşe! Fenerbahçe'nin Portekizli hoca hamlesine Galatasaray'dan cevap

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetimi ilk iş olarak takımın başına geçecek olan teknik direktörü belirlemek istiyor. Okan Buruk ve Marco Rose gibi isimlerin yanına bir de Portekizli Paolo Fonseca eklendi.

İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile yolları ayırması beklenen Galatasaray, yeni teknik direktörünü arıyor. Galatasaray'da ikinci kez başkanlık görevini üstlenen Dursun Özbek, en kısa sürede teknik direktör sorununu çözmek istiyor.

HEDEF PAOLO FONSECA

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, Portekizli çalıştırıcı Paolo Fonseca ile temas kurdu. Tecrübeli teknik adama Fransa Ligi ve İtalya Ligi'nden de teklifler olduğu belirtildi.

FONSECA'NIN KARİYERİ

Kariyerinde E.Amadora U19, Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma takımları bulunan 49 yaşındaki tecrübeli teknik direktör; 1 kez Portekiz Kupası, 3 kez Ukrayna Ligi ve Ukrayna Kupası, 1 kez de Portekiz ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Roma kariyerinde ise 101 maçta; 53 galibiyet, 20 beraberlik ile 28 mağlubiyet elde etti.

Dursun Özbek yönetiminden ters köşe! Fenerbahçe'nin Portekizli hoca hamlesine Galatasaray'dan cevap
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SON DAKİKA: Dursun Özbek yönetiminden ters köşe! Fenerbahçe'nin Portekizli hoca hamlesine Galatasaray'dan cevap - Son Dakika
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