Dusan Tadic\'in Fenerbahçe\'ye gelmeden önce reddettiği tarihi teklif ortaya çıktı

Spor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Tivibu Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tadic, sarı-lacivertlilere gelmeden önce Ajax'tan aldığı teklifi de açıkladı.

GEÇEN SEZONKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Tadic'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Geçen sene inanılmaz bir sezondu. Şampiyonluğu kazanamamak inanılmazdı! Normalde 99 puanla şampiyon olmanız gerekir. Çok fazla gol attık, genel olarak iyi bir sezon çıkardık. Üzücü olan kupasız kapatmaktı. Birçok derbi kazandık, takım olarak çok iyiydik. Şampiyonluğu hak ettik ama maalesef gerçekleşmedi.

"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLMAKTIR"

Dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyoruz. Bize enerji ve coşku veriyor. Jose Mourinho ile çalışıyor olmak büyük bir mutluluk. Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyoruz. Umarım bu yıl kupalar kazanırız. Şampiyon olmak en önemli şey. 60 puan bile toplasanız, önemli olan şampiyon olmaktır. Bizim isteğimiz kupalar kazanabilmek.

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

Jose Mourinho'nun istediği futbolun yüzde kaçındayız bilemiyorum. Jose Mourinho sayısız kupalar kazandı. Bizim yapmamız gereken, onu takip etmek ve dediklerini yapabilmek. Onu çok iyi dinliyoruz. Futbolcular olarak onu dinleyerek kupalar kazanmak istiyoruz. Karşınızdaki Jose Mourinho ise, çok fazla bir şey açıklamanıza gerek yok. O her şeyi görecek kadar zeki. Ona sahalarla ilgili bir şeyler söyledim. O her şeyi zaten kendiliğinden görür, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok.

OYNADIĞI YENİ POZİSYON İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Oynadığım pozisyonla ilgili sorun yok. En önemli şey Fenerbahçe ve bizim takım için yapmamız gerekenler. Sol kenar, sağ kenar, 10 numara ve sahte 9 olarak oynadım. Oyuncu olarak tüm pozisyonlara adapte olabilmelisiniz. Önemlisi takıma ve hocanıza yardımcı olabilmek. En iyisini yapmanız yeterli.

TARAFTARLARA MESAJI

Nasıl bir camiayı temsil ettiğimizi biliyoruz. Hem içerde, hem de deplasmanda bize harika şekilde destek veriyorlar. Sonsuz teşekkür hak ediyorlar. Onları mutlu etmek için %100 ile oynayacağız. Amacımız onları mutlu etmek ve kupalar kazanmak."

AJAX'TAN ALDIĞI TEKLİF

Ajax'ta uzun süreli bir kontrat teklifi aldım. Belki de Ajax tarihinde bu teklifi alan ilk isim olabilirim. 2-3 yıl oyuncu olarak devam edecektim, sonra 3 yıl Ajax'ın Genç Takımı'nda teknik direktör olarak ya da A Takım'da asistan hoca olarak çalışabilirdim. Bu teklifi almak güzel, bu bana gösterilen saygıydı. Onlara teşekkür ederim. Fiziksel olarak iyiyim, birkaç yıl daha futbol oynayabilirim. Sonrasında teknik direktörlük yapmak istiyorum. Oynadığınız takıma teknik direktör olmak kadar güzel bir şey yoktur sanırım."