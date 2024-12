Dusan Tadic, Fenerbahçe\'ye veda eder gibi konuştu

Spor

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği hakkında Ajax Life'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, ayrılığa açık kapı bıraktı.

"FENERBAHÇE SÖZLEŞMEMİ UZATMAK İSTİYOR"

Dusan Tadic'in açıklamaları şu şekilde;

"Ajax her zaman kalbimde olacak. Ajax her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Kulüp bende her zaman özel duygular uyandırıyor ama Fenerbahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor.

"GELECEK SEZON İÇİN KARAR VERMEDİM"

Gelecek sezon için karar vermeyeceğim. Acele bir şey yapmak istemiyorum. Benim için gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli. Para bir faktör değil. Önemli olan bir kulübün verdiği sportif garantiler.

"AJAX'IN TEKLİFİNİ DİNLERİM"

Henüz Ajax'tan Alex Kroes beni aramadı. Beni özleyen Ajaxlılardan geri dönmem gerektiğine dair sık sık mesajlar alıyorum. Eğer Ajax'tan ararlarsa, kesinlikle tekliflerin dinleyeceğim.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 8 gol 11 asistlik performans gösterdi.