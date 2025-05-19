Dusan Tadic\'in eşinden ayrılık sinyali! Bakın ne yaptı

2023-2024 sezonunun başında Hollanda devi Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sezon sonunda Sarı-lacivertlilere veda edebilir.
Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax yöneticileri, eski öğrencileri Dusan Tadic'i uzun süredir yeniden kadroya katmak istiyordu ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin karşı çıktığı belirtiliyordu. Son 5 haftaya 9 puan önde girilmesine rağmen şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax'ta, Farioli'nin görevine son verildi. Böylece Tadic'in transferinde hiçbir engel kalmadı.
Tüm bu olayların doğrultusunda Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın habercisi oldu. Dragana Tadic, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını çocuklarının Ajax formalı pozu olarak değiştirdi. Bu durum Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından 'Tadic Ajax'a gitti' şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe'de iki sezon sonunda 108 maça çıkan Tadic, bu karşılaşmalarda 29 gol atarken, 35 de asist yaptı. Yıldız ismin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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