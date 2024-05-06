Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor - Son Dakika
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Spor

Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor

Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tadic, "Artık şampiyonluk çok zor... Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

06.05.2024 22:52
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasında puan farkı ligin bitimine 3 hafta kala 6'ya çıktı.

Takımın kaptanlarından Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından şampiyonluk şansları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR"

Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor... Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Tff derhal istifa etmelidir 1 2 Yanıtla
  • Ali Arat: iclerinde en akillisi tadic bunlarin. ismail kartalin matematigini cozdu 0 0 Yanıtla

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