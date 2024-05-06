Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasında puan farkı ligin bitimine 3 hafta kala 6'ya çıktı.

Takımın kaptanlarından Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından şampiyonluk şansları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR"

Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor... Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.