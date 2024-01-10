Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, King, Dzeko.

Konyaspor; Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.

CANLI ANLATIM

20' Fenerbahçe yine hızlı çıkmak istedi orta sahada topla buluşan Szymanki savunma arkasına sarkan Fred'e topu aktarmak istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

17' Net fırsat kaçtı. Sol kanatta topu kazanan ve 30 metre süren Ferdi pasında topu King'le buluşturdu. King'in karşı karşıya vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

15' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

14' Konyaspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Prip yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

13' Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko topu kalenin orta noktasına gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

12' GOL Edin Dzeko topu ağlara gönderdi.

11' Kadir Sağlam pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

10' Kadir Sağlam pozisyonu izlemek için VAR'a gidiyor.

9' VAR kontrolü hala devam ediyor.

8' Hakem Kadir Sağlam VAR ile görüşme halinde.

7' Fenerbahçe yine ön alanda kazandığı topla etkili çıktı ancak Dzeko pasını verirken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

2' Fred sol kanattan topla birlikte geldi ancak ceza sahası içindeki King'e pası veremeden savunma araya girdi.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...