Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme - Son Dakika
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Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yendi ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Maçın sonunda sosyal medya üzerinden rakibine gönderme yapan sarı-lacivertliler videolu paylaşımda, ''Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?'' ifadelerine yer verdi.

19.05.2024 21:32  Güncelleme: 21:39
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

MAÇ SONU HABABAM GÖNDERMESİ

Maç sonu ezeli rakibine sosyal medyadan videolu gönderme yapan sarı-lacivertliler paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" ifadelerini kullandı.

KİM, NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Kanarya, ezeli rakibini yenerek aradaki puan farkını 1 maç kala 3'e indirdi. Fenerbahçe, şampiyon olmak için ligin son haftasında İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Cimbom ise Konyaspor maçından puanla ayrılırsa Fenerbahçe'nin durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇ SONUCUNDA HABABAM GÖNDERMESİ

Fenerbahçe, 1-0 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından maç sonucu paylaşımını Hababam Sınıfı temalı yaptı. Videolu paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" ifadeleri yer aldı.

Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

BİR PAYLAŞIM DAHA

Fenerbahçe, Hababam paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı. Sarı lacivertli kulübün paylaşımında, "Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" ifadeleri yer aldı.

Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oooo: Koskoca fenerden ne kadar basit paylaşım! Haftaya 1 puan yetiyor gs ye Düşünmedinmi Fener 1 8 Yanıtla

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