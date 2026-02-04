Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Duyanlar inanamıyor! Kante\'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
04.02.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante, Suudi Arabistan'daki 25 milyon euroluk maaşını geride bırakarak sarı-lacivertlilerle yıllık 8 milyon euroya imza attı ve büyük bir fedakârlıkla transferi tamamladı.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en ses getiren hamlesi olan N'Golo Kante transferinin mali detayları netleşti. Sarı-lacivertli formayı giymek için Suudi Arabistan'daki astronomik kazancından vazgeçen Fransız yıldızın alacağı ücret dikkat çekti.

YILLIK 8 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Gazeteci Ömer Çelikbaşlı'nın aktardığı bilgilere göre N'Golo Kante, Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro net maaş alacak. Bu rakama performansa bağlı bonusların da ekleneceği öğrenildi. Fransız orta saha, sarı-lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SERVETİ REDDETTİ

Kante, Al-Ittihad'da forma giydiği dönemde yıllık yaklaşık 24-25 milyon euro kazanıyordu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için maaşında yaklaşık yüzde 70 oranında indirimi kabul etti. Suudi kulübünün 30 milyon euroyu aşan yeni sözleşme tekliflerini de geri çevirdiği belirtildi.

AVRUPA TEKLİFLERİNİ DE KABUL ETMEDİ

Fransız yıldızın yalnızca Suudi Arabistan'dan değil, Fulham, Milan ve Lens gibi Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri de reddettiği öğrenildi. Kante'nin tercihini net şekilde Fenerbahçe'den yana kullanması camiada büyük yankı uyandırdı.

AL-ITTIHAD'DAN FERAGAT, TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Kante'nin Al-Ittihad'daki yaklaşık 12 milyon euro civarındaki alacağından feragat ettiği, bu sayede bonservisinin bedelsiz ya da düşük bir rakamla (7-8 milyon euro bandında) çözüldüğü ifade edildi. Süreçte Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferinin de takas unsuru olarak etkili olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 240577 240577:
    kazığı yiyen yine Fenerbahçe 20 25 milyona gelen elnesry bedavaya gitti 29 18 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    kazıgı sezon sonunda kim yiyecek hep birlikte gorecegiz sıkıntı yok. 17 4
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Nesyri bedava değil kante artı 15m Euro , fesih Araplarda süre dolduğu için transfer ancak boşta olan oyuncular yapabiliyordu ondan 8 0
  • Kerim Gürel Kerim Gürel:
    Talisca bunu yedek biraktirir 10 9 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Talisca ne alaka , ikisinin mevkii çok alakasiz 11 0
    sanmarco1965 sanmarco1965:
    senin futbol bilgine talisca nere bu nere 0 0
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Tüm imkanı olan büyük FB li renktaslarim , bu adamın bu büyük fedakarligini havaalanına geldiğinde büyük cosku ile kutlayalım... Saat 21.30 uçağı iniyor 4 2 Yanıtla
  • ahmet dogdu ahmet dogdu:
    hikaye, burada el altından en az 25 öderler, 8 derler, Fenerasyon zaten karışmaz.. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları ’evin soyuluyor’ diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Suçlamaları reddettiler Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddettiler
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:02:02. #7.11#
SON DAKİKA: Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.