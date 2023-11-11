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Duyanlar kulaklarına inamıyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi - Son Dakika

Duyanlar kulaklarına inamıyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi

11.11.2023 21:47  - Güncelleme: 21:51

Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, ligde 195 gün sonra mağlup oldu. Bu maçtan önceki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılıların 17 maçlık dev serisi de bitti.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 3 gollü mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Duyanlar 'O kadar olmuş mu?' diyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi

195 GÜN SONRA İLK MAĞLUBİYET

Maçtan mağlup ayrılan sarı kırmızılı takımın 195 günlük yenilmemezlik serisi sona erdi. Galatasaray bu maçtan önce ligde sadece Kayserispor ile berabere kalmıştı.

Duyanlar 'O kadar olmuş mu?' diyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi

SON MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Sarı kırmızılılar ayrıca, ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı. Galatasaray, 195 gün ve 17 maç sonra Süper Lig'de yenildi.

Duyanlar 'O kadar olmuş mu?' diyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi

İşte Galatasaray'ın son 19 maçı;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Duyanlar kulaklarına inamıyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duyanlar kulaklarına inamıyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi - Son Dakika
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