Duyanlar kulaklarına inamıyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 3 gollü mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Maçtan mağlup ayrılan sarı kırmızılı takımın 195 günlük yenilmemezlik serisi sona erdi. Galatasaray bu maçtan önce ligde sadece Kayserispor ile berabere kalmıştı.
Sarı kırmızılılar ayrıca, ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı. Galatasaray, 195 gün ve 17 maç sonra Süper Lig'de yenildi.
İşte Galatasaray'ın son 19 maçı;
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