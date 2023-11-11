Duyanlar kulaklarına inamıyor! Galatasaray, Süper Lig'de 195 gün sonra yenildi

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 3 gollü mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

195 GÜN SONRA İLK MAĞLUBİYET

Maçtan mağlup ayrılan sarı kırmızılı takımın 195 günlük yenilmemezlik serisi sona erdi. Galatasaray bu maçtan önce ligde sadece Kayserispor ile berabere kalmıştı.

SON MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Sarı kırmızılılar ayrıca, ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı. Galatasaray, 195 gün ve 17 maç sonra Süper Lig'de yenildi.

İşte Galatasaray'ın son 19 maçı;