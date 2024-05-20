Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek deplasmanda yenilmezlik unvanını korudu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek deplasmanda yenilmezlik unvanını korudu

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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek deplasmanda yenilmezlik unvanını korudu. Bu sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 26 lig maçında da kaybetmedi. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta İstanbulspor ile karşılaşacak ve şampiyonluk için Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.

20.05.2024 13:33
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Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk yarışı veren ve dün oynanan derbide sarı-kırmızılıları mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligde deplasman mağlubiyeti olmayan tek takım olma unvanını korudu.

EN SON GALATASARAY YENMİŞTİ

Bu sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Sarı-Lacivertliler, aynı zamanda lide son 26 karşılaşmada kaybetmedi. 19 deplasmanda 51 puan hanesine yazdıran ve dış saha puan cetvelinde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan Kanarya, son dış saha yenilgisini geçen sezon 4 Haziran'da bu statta Galatasaray'a karşı almıştı.

20 GALİBİYET VE 6 BERABERLİK ALDILAR

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 26'ya çıkartan Fenerbahçe, bu süreçte 20 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Son hafta öncesi Galatasaray'la puan farkını 3'e düşüren sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'la karşılaşacak ve şampiyonluk için Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek deplasmanda yenilmezlik unvanını korudu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek deplasmanda yenilmezlik unvanını korudu - Son Dakika
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