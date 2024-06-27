Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı

Spor

Bakan Koca istifa mı etti? Açıklaması kafa karıştırır türden

A Milli Takım, EURO 2024'te grup etabını 2-1'lik Çekya galibiyeti ile noktaladı. Milliler, bu sonuçla EURO 2008'in ardından ilk kez büyük bir turnuvada adını bir üst tura yazdırdı. Zaferin mimarlarından Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı.

"TARİH YAZDIN OĞLUM"

Oğluna sıkı sıkı sarılan baba Çalhanoğlu, "İşte bu... Bize heyecan lazım. Tarih yazdın" diyerek oğlunu tebrik etti. O ana ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.