Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı - Son Dakika
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Spor

Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı

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Çekya maçında müthiş bir vuruşla karşılaşmanın gol perdesini açan ve ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda galibiyeti karşılaşmayı tribünden takip eden babasına koştu. İkili tarihi galibiyeti birbirlerine sarılarak kutladı.

27.06.2024 10:37
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A Milli Takım, EURO 2024'te grup etabını 2-1'lik Çekya galibiyeti ile noktaladı. Milliler, bu sonuçla EURO 2008'in ardından ilk kez büyük bir turnuvada adını bir üst tura yazdırdı. Zaferin mimarlarından Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı.

"TARİH YAZDIN OĞLUM"

Oğluna sıkı sıkı sarılan baba Çalhanoğlu, "İşte bu... Bize heyecan lazım. Tarih yazdın" diyerek oğlunu tebrik etti. O ana ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.

Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı

Hakan Çalhanoğlu, Baba, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • My Way: Rabbim önce anne-babana sonra milli takıma ve en sonra da Cimboma bağışlasın kardeşim. 29 6 Yanıtla
    OZKANLI Mikail: Tabi :) 0 0
  • Ibo Türkkan: Neyin tarihi? 1adam eksik oynadin 10 16 Yanıtla
    Ercan Karatas: Sen hayırdır ya ne derdin var 6 1
  • Emin Erol: çekya 10 kişi ezdi bizi ne tarihi neredeyse eleniyorduk tarihi Gürcistan tadı biz değil 9 6 Yanıtla
    Ercan Karatas: Anca eleştiri 4 0
  • Mustafa Uzun: Büyük turnuva da derken bu takımın dünya 3 üncülüğü var 8 0 Yanıtla

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