 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a bakın kaç sene sonra boyun eğdi - Son Dakika

Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a bakın kaç sene sonra boyun eğdi

Son Güncelleme: 04.11.2023 23:55

Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıllık seriye son verdi. Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan Fenerbahçe, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Trabzonspor'a ilk kez boyun eğdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra boyun eğdi.

SON YENİLGİ 1997'DE

Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi.

26 MAÇ SONRA 3 GOL YEDİ

Öte yandan İsmail Kartal'la bu sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a bakın kaç sene sonra boyun eğdi - Son Dakika


Son Dakika
00:17 Dev serisi sona eren İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetini iki nedene bağladı
00:09 CHP'de 2. turda genel başkanlık yarışını kim kazanır? Özgür Özel'e 2 oy yetiyor
23:50 Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a bakın kaç sene sonra boyun eğdi
23:28 Son Dakika: CHP'de genel başkanlık seçimi 2. tura kaldı
23:11 Icardi'den formasını yakan Fenerbahçe taraftarlarına olay yanıt
22:25 İsrailliler Netanyahu'nun konutuna yürüyüp istifa çağrısında bulundular
22:27 Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenliyor
22:16 3 kelimelik bir not düşen Trabzonspor, Dusan Tadic'in balık tutma videosunu bambaşka bir şekilde servis etti
21:44 İsrail Savunma Bakanı Galant: Yahya Sinvar'ı ortadan kaldıracağız
21:35 Sağanak yağışın esir aldığı İstanbul'a art arda uyarı: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 00:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a bakın kaç sene sonra boyun eğdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement