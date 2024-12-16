Dzeko\'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti

Tayfur:

Rafa Silva'nın çocuğu yok mu? Sene başından beri neler yapıldı? Hem Dzeko tahrik edecek adamı hem ağlayacak hem kart görmeyecek ne güzel be. Djiku boğaz sıktı atıldı mı? Ama ahlaksız basın çocuğu bile kullanarak feneri mağdur göstermeye çalışıyor. Beşiktaş'ım yendi tebrik etmesini bile bilmediler ağladılar, her şeyleri gahbelik.