Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti - Son Dakika
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Spor

Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği maçta Edin Dzeko ve Ousseynou Ba arasında yaşanan tartışma sonucu Ba, Dzeko'ya kafa attı ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ancak maçın en dikkat çeken anı, Dzeko'nun minik kızının maç sonrası babasının yarasına attığı bakış oldu.

16.12.2024 12:20  Güncelleme: 12:48
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Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta Edin Dzeko ile yaşadığı tartışma sonrası rakibine kafa atan Ba, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

DZEKO'NUN KAŞI AÇILDI

Bu gerginliğin ardından Boşnak golcünün kaşı açıldı. Tecrübeli forvetin tedavisi kısa süre içerisinde yapıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Mücadeleye damga vuran an ise Dzeko'nun minik kızının maçtan sonra babasının yarasına attığı bakış oldu.

İşte o bakış;

Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti
Dzeko\'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tayfur:
    Rafa Silva'nın çocuğu yok mu? Sene başından beri neler yapıldı? Hem Dzeko tahrik edecek adamı hem ağlayacak hem kart görmeyecek ne güzel be. Djiku boğaz sıktı atıldı mı? Ama ahlaksız basın çocuğu bile kullanarak feneri mağdur göstermeye çalışıyor. Beşiktaş'ım yendi tebrik etmesini bile bilmediler ağladılar, her şeyleri gahbelik. 43 11 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    tabi ki kafa atılmasını tasvip etmiyoruz geçmiş olsun ama olay öncesi dzeko ağzı dolu dolu defalarca küfür etti adamı tahrik etmek için herseyi yaptı Buda hoş değil. 26 7 Yanıtla
  • Gokhan Karabulut:
    Çok tatlı çocuk Allah bağışlasın fakat o gs forması giyen çocuğu geri çevirmeseydin. Bu haber daha bir anlamlı olurdu. 19 2 Yanıtla
  • Cihan Maths:
    Osihmen olsa 3 takla atarak kendini yere bırakmıştı Dzeco kendini yere bile atmadı 12 5 Yanıtla
  • Yildiray:
    sadece göz önünde olanlar için bakışlar önemli halbuki nice çocukların bakacak babası bile kalmadı ama ünlü olmayınca haber değeri taşımıyor tabii ki 15 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    essegin biride bu po,isyona kirmizi mi verilir hakemler fenere calisiyor demis. 5 4 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    oyyyy 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    korkma kızım baban iyileşecek 4 3 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Maşallah reisci kendisi herhalde 5 tane çocuk Allah bağışlasın 2 0 Yanıtla
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