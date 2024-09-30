Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti

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beIN Sports'taki Trio ekibi, Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki Edin Dzeko'nun yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Yorumcuların hepsi hakemin hata yaptığını ve pozisyonun penaltı olması gerektiği yönünde görüş belirtti.

30.09.2024 09:56
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beIN Trio ekibi, dün akşam oynanan ve büyük heyecana sahne olan Antalyaspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

DZEKO'YA YAPILAN HAREKET PENALTI MI?

6. dakikada Edin Dzeko'nun yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti.

İşte o yorumlar;

Deniz Çoban: Hakem elle oynama kararı verdi. Veysel açık ve çok net Dzeko'nun ayağına darbede bulunuyor, destek ayağını bozuyor. Çok açık bir penaltı. İspatlanabilir bir ihlal. Penaltı verilmesi, VAR'ın devreye girmesi, Veysel'e sarı kart gösterilmesi gerekiyordu.

Bahattin Duran: Veysel'in yaptığı hareket, çok net penaltı. Veysel'in bir eli var Dzeko'nun sırt bölgesinde, kalçasıyla da kalçaya temas var. Buradan dolayı penaltı düşünülebilir. Veysel sağ ayağıyla pozisyon alan Dzeko'nun sol ayak bileğine çok net vuruyor. Bu vuruş Dzeko'da çok net etki bırakıyor ve ayak darbesiyle düşüyor. Ayak darbesinden dolayı penaltı. Bu kanıtlanabilir, bu çok net kanıt. VAR müdahalesi olmalı. VAR müdahalesiyle penaltı verilmeli ancak önce hakem de görecek. Hakem eğildi izledi. Hakem görmüyorsa da çok net kanıt var, bu kanıtla birlikte VAR olsam penaltı için hakemi izlemeye davet ederdim.

Bülent Yıldırım: Hücum oyuncusu ayağı oraya koyup teması aldı falan yok. Defansif oyuncunun hamlesine bakılır. Dzeko istediği gibi konumlanma hakkına sahip. Veysel'in aşağıdan yaptığı hamle krampona, bileğe geliyor. Onu gördük, tartışacak bir şey yok. Net bir penaltı. Şahsi fikrim hakem yukarıdaki şarjı değerlendirirken bunun normal ikili mücadele olduğunu düşündü. Çok net ayağa müdahale, çok net penaltı, çok net VAR müdahalesi daha doğru olurdu.

İşte o pozisyon;

Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS
Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS
Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS
Dzeko\'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti

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Son Dakika Spor Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muhammed Korkavuş:
    fenerin ve feratın kocası GALATASARAY 41 144 Yanıtla
  • sudem meliss:
    penaltı olsa ne yazar şampiyon GS olacak zaten 38 127 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    5saray olsaydı 2 penaltı çalarlardı 101 24 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Böyle bir Pozisyonda VAR devreye girmeyecekse VAR neden var ? Ayrıca Dzeko’nun Ofsaytıda Ofsayt degil… Nasıl bir sistem bu… Hiç mi kimse görmüyor Antalyanın Sol bekini… Adam bariz bir şekilde Ofsaytı bozuyor… 110 11 Yanıtla
  • hidir odabasi:
    penaltı güme gitti 94 11 Yanıtla
  • Fatih Batur:
    Sürekli kendisini yerden yere attığı için artık hakemlere inandırıcı gelmiyor ama VAR ın hakemi uyarması gerekiyordu !! 24 50 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Eyyy yorumcular MAYISLAR GALATASARAY DİYOR TV LERDE ELEŞRİRENLER SEVMEYENLER..MAYISTA BİZİMLESİNİZ.. 10 52 Yanıtla
  • Hakkican Àydogdu:
    Gesenin yediği kul hakları ne olacak böyle tüm ligi dizayn ediyor kara para karaborsa dünyanın en kirli takımı olabilir 45 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    'ya bu ferat kim ya...adamı çok büyüttünüz.. Böyle bir kişilik yok ..sanal..son dakika haber sitesinde ..işi gücü olmayan her haberin altına yorum yazan..yorumları eksi beğeni alan kişilik... 26 6 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    1 penaltı 2 kırmızı 1 çizgiyi geçen gol 1 ofsayt uydurması hayırlı işler 20 4 Yanıtla
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