Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gören RAMS Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'nın cezasını açıkladı.
PFDK, Fenerbahçe karşılaşmasında Edin Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kartla oyun dışı kalan Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası verdi.
Son Dakika › Spor › Dzeko'ya kafa atan futbolcunun cezası belli oldu - Son Dakika
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