Dzeko\'ya kafa atan futbolcunun cezası belli oldu

Sergen:

Başakşehir'in 2 lig 1 kupa maçından sonra GS maçı var. 3 maç cezasını ligle kupada çekecek ve GS'a karşı sahada olabilecek. Sırf bu planla 3 maç ceza vermişlerdir. Yoksa kafa atmanın cezası 3 maç olabilir mi? Talimatlarda sertliğe 3 ya da 8 maç arası ceza veriliyor, kasıtlı sportmenlik dışı eyleme en alt sınırdan ceza uygulanıyor :)