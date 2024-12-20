Dzeko'ya kafa atan futbolcunun cezası belli oldu - Son Dakika
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Spor

Dzeko'ya kafa atan futbolcunun cezası belli oldu

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçta Dzeko'ya kafa atan Ousseynou Ba'ya 3 maçlık men cezası verdi.

20.12.2024 12:18
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gören RAMS Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'nın cezasını açıkladı.

3 MAÇ CEZA ALDI

PFDK, Fenerbahçe karşılaşmasında Edin Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kartla oyun dışı kalan Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası verdi.

Dzeko\'ya kafa atan futbolcunun cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dzeko'ya kafa atan futbolcunun cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sergen:
    Başakşehir'in 2 lig 1 kupa maçından sonra GS maçı var. 3 maç cezasını ligle kupada çekecek ve GS'a karşı sahada olabilecek. Sırf bu planla 3 maç ceza vermişlerdir. Yoksa kafa atmanın cezası 3 maç olabilir mi? Talimatlarda sertliğe 3 ya da 8 maç arası ceza veriliyor, kasıtlı sportmenlik dışı eyleme en alt sınırdan ceza uygulanıyor :) 106 4 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    sivassporlu futbolcu barış alplerin ayağını kırmaya çalıştı kaç maç ceza yedi sivaslı futbolcuya kaç maç ceza verildi bilen varmı tamamen çifte standart yapı dedikleri bu olsa gerek yazıklar olsun tff istifa..... 64 11 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    pfdkfenerspor neden Sivas'ı futbolcuya ceza vermedi 34 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bir Beşiktaşlı olarak adalet sisteminden utanıyorum bu adamın futboldan en az 3 sene men edilmesi gerekirdi şaka gibi 3 maç cezalandırılmamış resmen ödüllendirilmiş 4 13 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    iyi bizim maçta yok bir taşla iki kuş :)) şampiyon GS 10 4 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin:
    bu iyiydi 3 3 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat bi sus akoe 1 1 Yanıtla
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