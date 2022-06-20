Ebrar Karakurt kendisine "Yüz karası, hastalıklı" diyen takipçisini yerden yere vurdu - Son Dakika
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Ebrar Karakurt kendisine "Yüz karası, hastalıklı" diyen takipçisini yerden yere vurdu

20.06.2022 19:06

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir takipçisinin sosyal medyadan kendisine yaptığı yoruma sert tepki gösterdi. Karakurt, "Ülkeden bir çıkışın olsa bir daha girmesen daha iyi olur. Gençlerin yüz karası, hastalıklı, git yurt dışında tedavi ol." ifadelerini kullanan takipçisine, "Siz hastalığınızdan kurtulana kadar buradayım, gitmeye de hiç niyetim yok. Kudurtmaya devam." diyerek cevap verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt sosyal medyada bir takipçisinin kendine yaptığı saldırgan yoruma verdiği cevapla gündem oldu.

"SİZ HASTALIĞINIZDAN KURTULANA KADAR BURADAYIM"

Ünlü voleybolcunun, "VNL'e bir girişimiz var, unutkan arkadaş etiketleme postu" notunu düştüğü paylaşımına bir takipçisi, "Ülkeden bir çıkışın olsa bir daha girmesen daha iyi olur. Gençlerin yüz karası, hastalıklı, git yurt dışında tedavi ol" yorumunu yaptı. Ebrar Karakurt ise bu yoruma, "Siz hastalığınızdan kurtulana kadar buradayım gitmeye de hiç niyetim yok kudurtmaya devam." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Ebrar Karakurt kendisine 'Yüz karası, hastalıklı' diyen takipçisini yerden yere vurdu
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Ebrar Karakurt, Sosyal Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt kendisine 'Yüz karası, hastalıklı' diyen takipçisini yerden yere vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt kendisine "Yüz karası, hastalıklı" diyen takipçisini yerden yere vurdu - Son Dakika
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