Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Son Dakika

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son olarak TikTok'tan "Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır" ifadeleriyle büyük ilgi gören bir video paylaştı.

"SÖYLE İÇİNDEN BANA GEÇENİ"

"Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır" yazılı videoda Karakurt bir şarkının "Söyle içinden bana geçeni" sözlerini tekrarladı. Paylaşımına yüzlerce yorum gelen Karakurt ayrıca, bu karmaşıklık sebebiyle kafasına çantayla bile vurulduğunu itiraf etti.