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Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı - Son Dakika

Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını koluna dövme yaptırdı. Karakurt yeni dövmesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk\'ün imzasını dövme yaptırdı
20.11.2023 12:00  - Güncelleme: 12:53

Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt, Kaliningraf'da gittiği bir dövmeciden görüntülerini yayınladı. İki dövme yaptıran milli yıldızın Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan dövmesi büyük beğeni topladı.

"PİŞMANLIK OLMADAN YAŞA"

Ebrar Karakurt, Atatürk imzası dışında bir de hayat mottolarından olan Vivere senza rimipianti (Pişmanlık olmadan yaşa) sözünü koluna dövme yaptırdı.

"SEN HER ZAMAN KALBİMİZDE VAR OLACAKSIN ATA'M"

Milli voleybolcu son olarak 10 Kasım'da paylaştığı mesajda, "Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır... Biz her zaman izinde olacağız ve sen her zaman kalbimizde var olacaksın Ata'm... Bizimki sevgi duruşu." ifadelerini kullanmıştı.

Ebrar Karakurt'un dövmeleri:

Ebrar Karakurt yeni dövmesiyle mest etti
Ebrar Karakurt yeni dövmesiyle mest etti

Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı - Son Dakika
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