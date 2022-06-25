Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı anı paylaştı! Yorumu olay oldu

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk ile eşi eski manken Ebru Şancı, Alaçatı'da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Şancı, son olarak eşinin dekoltesini kapattığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

"GERGİN YİNE"

Yaptığı paylaşımda eşini kastederek, "Gergin yine" notunu yazan Şancı, eşinin dekoltesini kapadığı paylaşımda ise "RTÜK Genel Müdürü" ifadesini kullandı. Alpaslan ÖZtürk ise Şancı'nın paylaşımına "Hasbinallah" yorumunu yaptı. Bazı takipçiler deneyimli futbolcunun bu hareketine eleştiri de bulunurken bazıları da ikilinin birbirine çok yakıştığını belirtti.