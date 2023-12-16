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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-1 yenerek finale çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda finalde
16.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:16
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2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Brezilya takımı Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi.

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Eczacıbaşı finalde VakıfBank-Tianjin Bohai Bank maçının galibiyle oynayacak. Bugün TSİ ile 14.30'da başlayacak maçta VakıfBank, Çin temsilcisini yenmesi halinde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı kozlarını paylaşacak.

  • Salon; Dragon Sports Center
  • Hakemler; Sonja Simonovska (Karadğa), Ziling Wang (Çin)
  • ECZACIBAŞI DYNAVİT; Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Defne, Czyrnianska)
  • DENTİL PRAİA; Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara, Natália (L), Suelen (L) (Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)
  • Setler; 25-16, 25-12, 25-27, 25-22
  • Süre; 78 dakika
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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