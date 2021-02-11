Eczacıbaşı VitrA - THY: 3-2

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal.

ECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Saliha, Mirkovic, YaseminTHY: Carlini, Kingdon, Büşra, Ebrar, Santana, Aslı, Berin (L), Merve, Şeyma, Ada, Nursevil, Özge Nur, PolenSETLER: 23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14

SÜRE: 136 dakika (31, 26, 26, 31, 22)

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Türk Hava Yolları'yla karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son dört takım arasına yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.