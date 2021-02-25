Eczacıbaşı VitrA turu rövanşa bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eczacıbaşı VitrA turu rövanşa bıraktı

25.02.2021 22:40

Eczacıbaşı VitrA: 1-3SALON: e-work ArenaHAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Igor Porvaznik (Slovakya)BUSTO ARSIZIO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L)...

Eczacıbaşı VitrA: 1-3

SALON: e-work Arena

HAKEMLER:  Wojciech Maroszek (Polonya), Igor Porvaznik (Slovakya)

BUSTO ARSIZIO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L) (Rigdon)SETLER: 25-19, 15-25, 25-17, 28-26SÜRE: 102 dakika (24, 23, 23, 32)

Eczacıbaşı VitrA, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya 3-1 mağlup oldu.Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Şampiyonlar Ligi, Slovakya, İtalyan, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA turu rövanşa bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesi! Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusu ele alındı
20:19 Galatasaray Cedric Bakambu'yu transfer etti
20:15 Icardi çıkmaza girince alternatifini buldular! Galatasaray Cedric Bakambu'yu da bitirdi
19:46 Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:42 3 yıllık imza atacak! Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor
19:28 Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
19:23 Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 21:04:43. #1.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı VitrA turu rövanşa bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement