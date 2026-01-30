Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
30.01.2026 01:26  Güncelleme: 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
Haber Videosu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FSCB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayarak maçın adamı seçildi. Ederson'un eşi Lais Moraes, Ederson'un kurtarışları sonrasındaki sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

EDERSON PERFORMANSIYLA PARLADI

Fenerbahçe'de son haftaların en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, gösterdiği performansla maça damga vurdu.

8 KURTARIŞLA MAÇIN ADAMI OLDU

FCSB'nin etkili atakları karşısında kalesinde geçit vermeyen deneyimli eldiven, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayarak dikkat çekti. Ederson, gösterdiği bu performansla maçın adamı seçildi.

EDERSON KURTARDIKÇA EŞİ SEVİNDİ

Öte yandan karşılaşmaya Ederson'un eşi Lais Morais'in sosyal medya paylaşımları damga vurdu. Ederson'un yaptığı kurtarışlar sonrası paylaşım yapan Brezilyalı isim, sevincini gözler önüne serdi.

TARAFTARLARDAN DESTEK

32 yaşındaki kalecinin bu performansı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız kaleciyi etiketleyerek övgü dolu yorumlarda bulundu ve tebrik etti.

Sosyal Medya, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 01:41:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.