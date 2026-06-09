Ederson'un geleceği belli oldu - Son Dakika
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Ederson'un geleceği belli oldu

09.06.2026 08:40
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Seçimlerin ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla arayan Ederson'un ardından Fenerbahçe cephesinde önemli bir karar alındığı öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın, ayaklarını etkili kullanan üst düzey kaleci bulmanın zor olduğunu düşünerek Brezilyalı file bekçisini takımda tutmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinin ardından transfer çalışmaları hız kazanırken, Ederson cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

SEÇİM SONRASI TELEFON AÇTI

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Ederson, seçimlerin ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Brezilyalı kalecinin görüşmede, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan büyük mutluluk duyduğunu belirterek teşekkür ettiği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM KARARINI VERDİ

Son gelen bilgilere göre Aziz Yıldırım, Ederson'un takımda kalmasını istiyor. Tecrübeli başkanın özellikle modern futbolda ayaklarını etkili kullanan üst düzey kaleci bulmanın oldukça zor olduğunu düşündüğü ve bu nedenle Ederson'u kadronun önemli parçalarından biri olarak gördüğü iddia edildi.

KALEDE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin yeni sezon planlamasında Ederson'u önemli bir yere koyduğu konuşulurken, kaleci transferi konusunda önceliğin farklı bölgelere verilebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin yeni dönemde kaleyi Ederson'a emanet etmeye devam etmesi bekleniyor.

YILDIRIM'DAN TAM DESTEK

Aziz Yıldırım'ın daha önce katıldığı programlarda Ederson'u sık sık övdüğü ve performansına dikkat çektiği biliniyor. Bu nedenle iki taraf arasındaki olumlu ilişkinin seçim sonrasında da devam ettiği ifade ediliyor.

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Son Dakika Spor Ederson'un geleceği belli oldu - Son Dakika

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