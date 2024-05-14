Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Spor

Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı

Dinamo Bükreş forması giyen ve maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığı iddia edilen Edgar Ie, sessizliğini bozdu.30 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Söz konusu haberlerin ardından ikizi Edelino Ie'yi aradığını belirten Ie, ''Duyduğumda hemen kardeşimi aradım. Buna inanamadı. Komik bir hikaye olduğunu söyledi ve birlikte güldük'' açıklamasını yaptı.

14.05.2024 17:01
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Ülkemizde Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen, şimdi ise Dinamo Bükreş'te top koşturan Edgar Ie, hakkında çıkan kendisi yerine kardeşini oynattığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"YALAN HABER!"

L'Equipe'ye konuşan Edgar Ie, "Bu nasıl bir hikaye böyle? Bu yalan haber! Bunun nereden çıktığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu haberlerin ardından kendisinin yerine geçtiği iddia edilen ikizi Edelino Ie'yi aradığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Duyduğumda hemen kardeşimi aradım. Buna inanamadı. Komik bir hikaye olduğunu söyledi ve birlikte güldük" dedi.

Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığı iddialarını yalanladı

"LÜTFEN İNSANLARA AÇIKLASINLAR"

"Haberlerde hiç bu şekilde yer alacağımı düşünmemiştim" diyen savuma oyuncusu, "Lütfen bunu insanlara açıklasınlar çünkü pek çok kişi bununla ilgili konuştu." sözlerini sarf etti. Edgar Ie son olarak söz konusu iddialarla ilgili gülmekten başka elinden gelen bir şey olmayacağını kaydetti.

Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığı iddialarını yalanladı

EDGAR IE HAKKINDAKİ İDDİA NE?

Rumen ekibi Dinamo Bükreş, şubat ayında Edgar Ie'yi kadrosuna kattı. Romanya basınında yer alan habere göre ise kulübe katılan futbolcunun Edgar Ie olmadığı, ikizi Edelino Ie olduğu öne sürüldü. Takıma katılan Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği kaydedildi. Romanya Ligi'nde zor günler geçiren Bükreş'in, durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda (DNA testi) 5 maçta kazandığı 8 puanın silineceği ve doğrudan küme düşürülebileceği iddia edildi.

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Son Dakika Spor Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika

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