Edin Dzeko\'dan Icardi\'nin fotoğrafına olay yorum

"Sizi zengin edeceğim" vaadiyle 6 milyon TL\'lik vurgu yaptı

Derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, maç sonuna damga vurmaya devam ediyor. Icardi'nin gözündeki morluğu paylaşan sarı-kırmızılılara Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan sert yanıt geldi.

DZEK'DAN BOMBA YORUM

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi. Sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

"PENALTI İÇİN AĞLIYORLAR"

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin" dedi.