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Edin Dzeko'dan Icardi'nin fotoğrafına olay yorum - Son Dakika
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Edin Dzeko'dan Icardi'nin fotoğrafına olay yorum

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya üzerinden Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi. Dzeko, ''Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri'' dedi.

25.12.2023 - 10:50,  Güncelleme: 11:10
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Derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, maç sonuna damga vurmaya devam ediyor. Icardi'nin gözündeki morluğu paylaşan sarı-kırmızılılara Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan sert yanıt geldi.

DZEK'DAN BOMBA YORUM

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi. Sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

"PENALTI İÇİN AĞLIYORLAR"

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin" dedi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray için olay yorum: Penaltı için ağlıyorlar
Edin Dzeko\'dan Icardi\'nin fotoğrafına olay yorum
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Oktay KUŞÇU: Bu haraket fenere yapılsaydı 1 sene konuşurlardı penaltımız verilmedi diye. iddia ediyorum fenere yapılsaydı penaltıyı çalarlardı çünkü fenerin aleyhine bu hakem asla penaltı çalmıyor fb karagümrük maçında da Arda Kardeşler Karagümrük lehine net penaltıyı vermedi dönüşü fb gol atıp 2-1 öne geçti. Aynı penaltı pozisyonu gs aleyhine çalındı adana maçında. Merak etmesinler daha Ali Samiyen'e gelecekler o zaman görecekler kaç tane atacağımızı şuan suni liderliğini yaşıyorlar... Yanıtla 34 23
  • Adem İnanç: Çok yaşlandın hrhlde dızeko adın beli dızo yine gidecek yerin kalmadı galiba Yanıtla 41 41

Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edin Dzeko'dan Icardi'nin fotoğrafına olay yorum - Son Dakika
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