Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Trabzonspor maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. VAR hakemini sert eleştiren Dzeko, "VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde" dedi.

04.11.2024 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko 3-2 kazandıkları Trabzon spor maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili olay açıklamalarda bulundu.

"VAR TUVALETE GİTTİ HERHALDE!"

Hakemi sert sözlerle eleştiren Dzeko, "Nereden başlasam... Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayız. Birden fazla rakibe karşı mücadele etmek zor. Bunu da bu sezon gördük. Yeni nesil çok fazla genç iyi hakem var. Bizim maçlarımızda da düdük çaldılar. Yetkililer, bu genç hakemlerin yönetmesine izin vermeliler. Hata yapabilirler, biz de hata yapıyoruz. Yukarıdan birilerinin maç yönetmesine izin vermeliler. VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde. El bu kadar açıkken penaltı olmalıydı. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu geçmişten gelen bir durum. Bıraksınlar genç hakemler yönetsin. Yukarıdan müdahale olmasın.

"BAŞIMIZ BELADA"

Sözlerine devam eden Dzeko, "Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu durumu konuşan, düşünen kişilerin oyuncular olmaması lazım. Her hafta olunca konuşmamak, odaklanmak zor. Gördüğümüz şeyler garip. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene olanlardan sonra buraya tevazu içinde geldik, öyle de oynuyorduk. Hakemi çok konuştuğumuz şeyler olabilir ama sahada olanlar inkar edilemez. Garip şeyler oluyor. Bu hakem 26 yaşında, benden 12 yaş genç. Hata yapabilirler, hata yaptıkça gelişirler. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bu bale değil, futbol. Futbol temassız bir spor değil. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bale yapmıyoruz, futbol oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko\'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde

Trabzonspor, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Öztürk:
    isal olmuş 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:49 Yavaş’ın, ’’Yörüngesini şaşıran ben değilim’’ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, ''Yörüngesini şaşıran ben değilim'' çıkışına Özel'den net yanıt
13:56 AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var
13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:56 Samsun’da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti Samsun'da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
12:24 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı
11:56 Eski MHK Başkanı Çulcu’dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
10:27 Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy’s 140 şubesini kapatıyor Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor
10:09 46. İstanbul Maratonu başladı Dünyada bir ilk yaşanıyor 46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 07:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.