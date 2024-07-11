Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Edin Dzeko'nun ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Branco, Dzeko'nun kaptanları, en iyi golcülerinden ve en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti. Branco, 'Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum.' dedi. Ayrıca Branco, Dzeko'nun Mourinho ile olan ilişkisini ve Dzeko'nun projelerindeki önemini vurguladı.

11.07.2024 12:00
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, takımın kaptanı ve yıldız golcüsü Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.

"ONU KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Dzeko'dan memnun olduklarını dile getiren Branco, "Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz. Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum, özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken. Deko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz" dedi.

"DZEKO PROJENİN BİR PARÇASI"

Yıldız golcü ve takımın diğer önemli futbolcuları hakkında da konuşan Branco, "Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
Edin Dzeko Fenerbahçe\'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu

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Son Dakika Spor Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Beyhan: Bu sene yedek golcü olsun baskısız oynasın en az 20 gol atar 3 0 Yanıtla
  • Engin: Döküldü dün maalesef. 2 ayda çöktü sanki 0 0 Yanıtla
  • Seyit Ahmet Göktaş: merhaba 0 0 Yanıtla

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