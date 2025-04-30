Edin Dzeko\'nun geleceği için açıklama

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Edin Dzeko'nun Sarı-lacivertlilerde devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak Dzeko'nun geleceğik durumunu açıkladı.

''KALAN MAÇLAR SON MAÇLARI''

Sercan Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada Dzeko'nun Fenerbahçe kariyerinin biteceğini söyleyerek ''Kalan maçlar Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki son maçları olacak. Umarım en iyi şekilde uğurlanır. Çok değerli ve karakteri çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz.'' dedi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında Inter'den transfer olan Bosna Hersekli yıldız golcü, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 95 maçta 45 gol attı, 18 asist yaptı.