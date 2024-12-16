Edin Dzeko\'nun kafasını yaran futbolcu sessizliğini bozdu

Spor

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de kırmızı kart gören ve takımını eksik bırakan Ousseynou Ba, Edin Dzeko'dan ve takım arkadaşlarından özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Ba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız maçta kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle derin bir üzüntü duyuyorum. Maçın temposu ve stadyumun atmosferinin etkisiyle maalesef yanlış bir hareket yaptım. Bu nedenle öncelikle rakibim Edin Dzeko'dan, ardından sahada yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.