Edin Dzeko'nun kafasını yaran futbolcu sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

Edin Dzeko'nun kafasını yaran futbolcu sessizliğini bozdu

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de Dzeko'nun kaşını yaran ve kırmızı kart gören Ousseynou Ba özür diledi.

16.12.2024 12:36  Güncelleme: 12:47
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de kırmızı kart gören ve takımını eksik bırakan Ousseynou Ba, Edin Dzeko'dan ve takım arkadaşlarından özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Ba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız maçta kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle derin bir üzüntü duyuyorum. Maçın temposu ve stadyumun atmosferinin etkisiyle maalesef yanlış bir hareket yaptım. Bu nedenle öncelikle rakibim Edin Dzeko'dan, ardından sahada yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko'nun kafasını yaran futbolcu sessizliğini bozdu
Edin Dzeko\'nun kafasını yaran futbolcu sessizliğini bozdu

Başakşehir, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko'nun kafasını yaran futbolcu sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • arda parmaksiz:
    Geçen Sene Zaynitdunovun yüzünde sağlam kemik kalmadı bırak özürü kart bile görmedi. Demekki mafyası kuvvetli olan daima eziyor. Helal olsun... 85 6 Yanıtla
  • Emin Erol:
    federasyon barış alper için seferber oldunuz dzekonun kafası yarıldı sesiniz çıkmıyor federasyon kına yın bu hareketi barış Alper tiyatro yaptı dzeko tiyatro yapmaz federasyon Galatasaray ı desteklemeye devam ediyor 13 56 Yanıtla
  • Cihan Maths:
    Dzko kendisini yere bile atmadı adamın kaşı patladı Osihmen olsaydı orda 3 takla atarak kendini yere atardı 15 46 Yanıtla
  • Büşra Akbaş:
    osimen onunkadar seviyesizlesip kufretmezdi.rahat ol 42 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Numaradan İşi Götürdünüz 24 8 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    adamın dibisin oussaiiiinnnnn Dzeko gibi gibi adamı madara ettin hahahahahaha 10 20 Yanıtla
  • Mustafa Pls:
    Olur böyle vakalar 9 17 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    cincon başkanı iki gözdağı verdi federasyon başkanı hemen fissss 7 16 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Su yorumculari dinleyip gelip burada yorum yapan sevgili arkadaslar baska yerde oynayin . Mert hakan vardi hatta daha komik videolarda cikiyor karsimiza bazen 7 4 Yanıtla
  • Şükrü null:
    ziraat kupasında olmayan hiçbir kulüp hiçbir ligde yer alamaz kuralı getirin 2 5 Yanıtla
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