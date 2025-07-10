Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.
İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız golcü, Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada Dzeko'ya 'Ailemize Hoş Geldin' ifadeleri kullanıldı.
Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve takımda geçirdiği iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı. Deneyimli golcü, iki yılın ardından yeniden İtalya'ya dönmüş oldu.
Son Dakika › Spor › Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı - Son Dakika
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