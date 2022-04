Edirne, 3 büyük motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonuyla 21 - 22 Mayıs tarihlerinde Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası Edirne'de gerçekleştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı (TMF) Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nı da Edirne'de gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Z kuşağının birebir hayran olduğu bir ekstrem sporla izleyicinin karşısına çıkıyor olacağız. Yüz binlerce kişinin katılımıyla bunu taçlandırmış olacağız" dedi.

Edirne'de yapımı Aralık ayında biten Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi, 21-22 Mayıs'ta Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Edirne Valiliği organizasyonunda aynı anda gerçekleştirilecek 3 büyük şampiyonayla kapılarını açacak. Merkezde, 2 gün boyunca düzenlenecek Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası için geri sayım sürerken, kentteki Devecihan Kültür Merkezi'nde de tanıtım toplantısı yapıldı. Sunuculuğunu, Ersin Düzen gerçekleştirdiği toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve davetliler katıldı.

UÇAR: EDİRNE'YE YENİ BİR SPORTİF PENCERE AÇMIŞ OLACAĞIZTMF Başkanı Uçar, Edirne'de yapılan motor sporları merkezinde çok büyük bir emek olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'de bu kadar imkan sahibi iller varken, bu kadar farklı popülasyona sahip iller varken, bugün burada bu müjdeyi Edirne'den veriyoruz. Burada en iyisini yapmak için gayret gösteriyor olacağız. Bizim yaptığımız her bir organizasyon ulusal ve uluslararası organizasyonlar olarak ikiye ayırdığımızda her bir ulusal organizasyonumuz 12 milyon liralık reklam bedeli içeriyor. Boyutuna göre ve uluslararası kapasitesine göre de 200-220 milyon Euro'luk bir tanıtıma da tekabül edebiliyor. Dünya Motokros Şampiyonası'nı bu şehirde yaptığımız zaman Brezilya'da Google'da veya herhangi bir arama motorunda Edirne yazıp aradığınızda Dünya Motokros Şampiyonası ve Edirne olarak çıkacak inşallah. Bir başka, sportif bir pencere açmış olacağız buraya. Z kuşağının birebir hayran olduğu bir ekstrem sporla izleyicinin karşısına çıkıyor olacağız. Yüz binlerce kişinin katılımıyla bunu taçlandırmış olacağız" dedi.GÜRKAN: EDİRNE MOTOKROSUN BAŞKENTİ OLACAKBelediye Başkanı Recep Gürkan da, Edirne'nin motokrosun başkenti olacağını söyledi. Gürkan, "Edirne'ye anlatmaya tanıtmaya gerek yok, bütün dünya biliyor ama şehirleri geleceğe taşımak istiyorsanız sadece yollar, binalar, apartmanlarla bu iş olmuyor. Kültürle, sanatla ve sporla şehirleri geleceğe taşıyorsunuz. Sayın valimizin gelecek vizyonuyla ortaya koyduğu, Motokros Federasyonumuzun istek ve azmiyle bu noktaya geldik. Kuşkusuz kent yönetimleri bir bütün. Yüreğimizle bu işin destekçisiyiz, her türlü katkıyı, desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Edirne artık bir anlamda günümüzün vizyonuyla motokrosun da başkenti olacak. Edirne bir çok konuda olduğu gibi yine liderliğini sürdürecek ve Türkiye'nin en iyi pisti bu olacak, her şeyimizle varız, var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. CANALP: Karada, havada ve suda en büyük edirne olacakEdirne Valisi Ekrem Canalp de motor sporları merkezinin çok değerli bir yatırım olduğunu ifade etti. Canalp, "Motokros da bizim için sporla turizmin iç içe geçtiği bir aktivite alanıdır. Dünya'da 2 milyar insanın takip ettiği bir spor dalıdır. Çok değerli bir yatırımdır. Buraya karavan - kamp alanı yapacağız ve hemen bununla beraber de çadır - kamp alanı yapacağız. Dolayısıyla bu spora gönül vermiş insanlar kendi karavanlarıyla, çadırlarıyla Edirne'ye geldiklerinde burada kendi konaklama imkanlarıyla beraber burada bulunma imkanı yaşayacaklar" şeklinde konuştu."KARADA, HAVADA VE SUDA EN BÜYÜK EDİRNE OLACAK"

Edirne'de su sporları merkezi ve sportif havaalanı yatırımlarının da olduğunu hatırlatan Vali Canalp, "Sportif havaalanı yapıyoruz, bununla birlikte havada en büyük Edirne olacak. Dört dörtlük dünya standartlarında bir motokros pisti yapıyoruz, karada da en büyük Edirne olacak. Uluslararası su sporları merkezi yapıyoruz, bu bittiğinde suda da en büyük Edirne olacak. Havada, karada, suda en büyük Edirne olacak" ifadelerini kullandı.