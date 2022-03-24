Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı - Son Dakika
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Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı

24.03.2022 13:50
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı

EDİRNE'de, iki hakemin darp edildiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları arasındaki maçın ardından, turnuvanın üçüncü gününde hakemler olayı protesto ederek maçlara çıkmadı.

EDİRNE'de, iki hakemin darp edildiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları arasındaki maçın ardından, turnuvanın üçüncü gününde hakemler olayı protesto ederek maçlara çıkmadı. Protestodan habersiz maçın oynanacağı alana gelen sporcular, hakemlerin maça çıkmayacağını öğrenince yaptıkları kısa antrenmanın ardından sahadan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Müdürlüğü'nce düzenlenen 35'inci Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuva Salı günü Edirne'de başladı. Turnuvanın ikinci gününde dün Tekirdağ ile İstanbul yurtları karşı karşıya geldi. Saraçhane futbol sahasında oynanan maçın 20'nci dakikasında maçın hakemi Yağız Ata Çorbalı İstanbul lehine penaltı verdi. Penaltı kararı sonrası Tekirdağ'dan gelen öğrencilerle hakem Çorbalı arasında başlayan tartışma büyüdü. Bazı futbolcular hakem Çorbalı'ya top ve krampon atarak darp etti. Olayı ayırmaya çalışan yan hakem Emrah Torgut da darbelerin hedefi oldu. Olay sonrası 6'sı seyirci 3'ü futbolcu olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

HAKEMLERDEN PROTESTOOlaylı maçın ardından turnuvanın ikinci gününde Bursa ve Yalova ile Sakarya ve İstanbul KYK yurtları arasında oynanacak maçları hakemler protesto ederek çıkmama kararı aldı. Protestodan habersiz maçın oynanacağı Saraçhane futbol sahasına gelen oyuncular şok yaşadı. Oyuncular, bir süre ısınma çalışmaları yapmalarının ardından sahadan ayrıldı.'BOŞUNA GELDİK'Bursa KYK oyuncusu Hamza Sivri, protestodan haberlerinin olmadığını belirtti. Sivri, "Hakemler sanıyorum protesto yapıyorlar, maça çıkmayacaklarmış. Biz geldik ama boşuna geldik. Büyük ihtimalle maçımız yarın olacak. Dün herhalde onlara saldırı olmuş, bugün de protesto yapıyorlar, gelmeyeceklermiş" diye konuştu.'BİR KAÇ KİŞİNİN YAPTIĞININ FATURASINI BİZ ÇEKİYORUZ'Futbolcu Hasan Şimdi de, yaşanan olaylardan üzüntülü oldukları fakat faturasını kendilerinin çektiğini kaydetti. Şimdi, "Yalova ile maçımız için geldik fakat dünkü olaydan sonra hakemlerimiz bize dargın sanırım ama bizim suçumuz yok. Dün bir kaç arkadaşın yaptığı şeyin faturasını biz çekiyoruz. Bizim burada her kaldığımız gün hem yurdumuza hem devletimize masraf. Bunu düşünmeyen hakemlerimiz bizi protesto ediyorlar. Burada bizi de düşünmeleri lazım. İki kişinin yaptığı olayın faturası 9 takım, yaklaşık 150-200 kişiye kesiliyor" dedi.'BİZ MAĞDUR OLDUK'Bursalı oyuncu Burak Kaya ise yaşananlardan sonra kendilerinin mağdur edildiğini ifade etti. Kaya, "Çok üzücü bir olay, yapılmaması gerekiyordu ne olursa olsun. Bugün bizim maçımız vardı, biz de mağdur edildik. Hakemlerin hiçbir şekilde çıkmayacağı söylendi. Bana göre yaptıkları yanlış, bu kadar insanı mağdur edip tekrar ertesi gün çıkartmak mantıklı değil" ifadelerini kullandı.'OLAYLAR BU NOKTAYA GELMEMELİYDİ'

Sakarya'dan gelen oyuncu Sercan Basriç de, olayların bu noktaya gelmesinin çok üzücü olduğunu belirtti. Basriç, "Tatsız bir olay. Olayların bu noktaya gelmesini istemiyorduk. Belki hakemler kendilerince haklı olabilirler ama burada takımların şu an günahı yok. Kurumların bir birinden habersiz olması hoş değil. Biz buraya gelince hakemlerin maça çıkmayacağını öğrendik. Umarım daha iyiye gider. Bu durum bizi etkilememeliydi ben bu şekilde düşünüyorum. Umarım tekrar yaşanmaz, hakem arkadaşlara da geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
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Kredi Yurtlar Kurumu, Protesto, Futbol, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı - Son Dakika


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