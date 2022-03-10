Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

10.03.2022 19:01
Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 34 üniversiteden 45'i kadın 200 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada erkeklerde Pamukkale Üniversitesi birinci, Fırat Üniversitesi ikinci, Bayburt Üniversitesi üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Siirt Üniversitesi birinciliği, Gümüşhane Üniversitesi ikinciliği ve Pamukkale Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen ile akademisyenler tarafından takdim edildi.

YORUMLAR
500
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NİN KURULUŞUNUN 40'INCI YILINDA 'SEN DE KOŞABİLİRSİN' ETKİNLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NİN KURULUŞUNUN 40'INCI YILINDA 'SEN DE KOŞABİLİRSİN' ETKİNLİĞİ Edirne, 'Üniversitelerarası Bilek Güreşi' yarışmasına ev sahipliği yapıyor Edirne, 'Üniversitelerarası Bilek Güreşi' yarışmasına ev sahipliği yapıyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Canlı yayına bu diyaloglar damga vurdu! İltifatlar havada uçuştu
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 19:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement