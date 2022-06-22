Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar, özellikle öğlen saatlerinde çalışıyor - Son Dakika
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Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar, özellikle öğlen saatlerinde çalışıyor

22.06.2022 15:14

Edirne'de pehlivanlar, 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi antrenmanlarını sıklaştırdı.

Edirne'de pehlivanlar, 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi antrenmanlarını sıklaştırdı.

Kırkpınar'a yoğun antrenman temposuyla hazırlanan Edirne Belediyesi ile Şahi Spor Kulübü güreşçileri, 25 Kasım Stadyumu'nda taktik ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Er Meydanı'nda kürsü yapmak için hazırlanan pehlivanlar, kispetlerini giyip, paça bağlayıp, yağlandıktan sonra sıcak ve bunaltıcı havada antrenmana çıktı.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Kırkpınar'a sayılı günler kala Edirneli pehlivanların son çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Kırkpınar'ın "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak görüldüğünü belirten Delen, hedeflerinin hem Edirne'yi hem de kulübü en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.

Güreşlere en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Delen, "Biz antrenman için en sıcak saatleri tercih ediyoruz. Çünkü pehlivanlarımızın er meydanında yaşayabileceği tüm zorlukları antrenmanda yaşatmaya çalışıyor, sıcakta, zor koşullarda antrenman yaptırıyoruz. Su molasını müsabakalardaki su içme süresine göre ayarlıyoruz. Onları elimizden geldiğince yoruyoruz. Amacımız maç yapar gibi antrenman yaptırmak." şeklinde konuştu.

Pehlivan Umut Geleç ise yağlı güreşin emek isteyen bir spor olduğunu vurguladı.

Yoğun ve yorucu çalışmalar yaptıklarını belirten Geleç, "Güreşlere sayılı günler kaldı. Artık en önemli zamanlardayız. Son antrenmanları yapıyoruz. Allah'ın izniyle kürsü yapıp, Edirne'yi en iyi şekilde temsil edip, güzel dereceler elde etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı 24 Temmuz'da açılacak Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı 24 Temmuz'da açılacak Havsa Deresi ıslah edilecek Havsa Deresi ıslah edilecek
Kaynak: AA

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