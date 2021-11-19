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Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak - Son Dakika

Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak

19.11.2021 16:52
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Edirne Valiliği işbirliğiyle yapımı devam eden Motor Sporları Merkezi'nin, Aralık ayında düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası final etabıyla ilk etkinliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Edirne Valiliği işbirliğiyle yapımı devam eden Motor Sporları Merkezi'nin, Aralık ayında düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası final etabıyla ilk etkinliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Edirne Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle merkeze bağlı Musabeyli köyünde temeli 2021 yılının başlarında atılan, Motor Sporları Merkezi'nde sona gelindi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ile federasyonun asbaşkanları Ogün Baysan ve Mahmut Nedim Akülke pisti yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Vali Canalp, Afyon'da geçtiğimiz günlerde yapılan uluslararası motokros şampiyonasından alınan tecrübe ile pistte ufak değişiklikler yapılacağını ifade ederken, asbaşkan Ogün Baysan ise aralık ayında düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası final etabıyla pistin ilk etkinliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.

CANALP: ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN BİR TESİS ORTAYA ÇIKACAKAfyon'da yapılan yarış sonrası federasyon yetkililerinin yaptığı raporlamaya göre pistte ufak değişiklikler yapılacağını belirten Canalp, "Bu raporlama doğrultusunda hem pistte hem de bu yapacağımız sosyal donatı alanlarında ne tür ihtiyaçlar var ise bu ihtiyaçlara göre yaptığımız projede değişiklik yapacağız. Buna göre de ortaya çok daha mükemmel bir proje çıkmış olacak. Bu projede bütün üst yapıyı yeniden yapacağız ama bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Aralık ayının başında 4-5 Aralık'ta burada Türkiye Motokros yarışlarını beraberce gerçekleştireceğiz. Burada gerekli olan bütün sponsorluk hizmetlerini Edirne Valiliği olarak biz federasyonumuzun hizmetine sunacağız. Şimdilik geçici tesislerle şu an için olması gerektiği kadarını yapacağız. Diğer tesisler de bittiği zaman Türkiye'deki en esaslı ve uluslararası standartlara en uygun, mükemmel tesisleri de çıkartmış olacağız" diye konuştu."KARAVAN PARKI ALANI OLACAK"Parkurda yapılacak değişikliklerin parkuru daha heyecanlı hale getireceğini belirten Vali Canalp, "Bir de üstyapı ile ilgili küçük değişiklikler olacak. Motokros için gelen insanların ihtiyaç duyduğu bir sosyal donatı alanı olacak. Bu da karavan parkı. Yanı başına, projenin ilerleyen bölümlerinde, etap halinde buraya bir karavan parkını da ilave etmek suretiyle inşallah bu projeye de renk katmış olacağız. Belki çadırlardan müteşekkil bir küçük çadır alanı da aynı şekilde buraya ilave etmek suretiyle gelen seyircilerin konaklama imkanlarına kavuşacağı bir alanı da eklemek istiyoruz. Böylelikle burayı sadece yarış zamanlarında değil, sürekli yaşayan, hareket halinde olan bir alan haline kavuşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.BAYSAN: DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAYACAKMotokros Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan da, parkurun yapımının bitmesinin ardından dünya standartlarında bir tesis olacağını dile getirdi. Baysan, "Edirne bizim için çok önemli bir lokasyon. Afyon'da edindiğimiz bir tecrübe var, Afyon'un da dünyada pist olarak iki sene üst üste birinci olması bize ciddi anlamda bir tecrübe kattı. Edirne'nin de farklı bir konumu ve yapısı var. Orada dünyayı buluşturduk ama aslında Edirne zaten bir geçiş noktası. Buraya insanları sürüklemeyeceğiz, herkes buraya çok rahat bir şekilde ulaşacak. Burada yapacağımız parkurla Afyon'u kıyasladığım zaman, Edirne'de oraya göre yapay değil daha doğal bir alan, daha keyifli bir seyir alanı oluşacak. Yapacağımız yeni eklemelerle, parkurun gerçekten Afyon'u da yakalayacağına ve dünya standartlarında, dünyanın beğeneceği dünya motokrosunda yer alacağına canı gönülden inanıyorum" dedi."TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ETABINI DA BURAYA ALDIK"

Türkiye Şampiyonası'nın final etabının da Edirne'ye alındığını söyleyen Baysan, "Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonlarının belirleneceği son yarışı da buraya aldık. Bunu keyifle yerine getirmek için buradayız. İnşallah çok güzel bir organizasyonla temelini atacağız ama önümüzdeki sene gerçekten dünya literatürüne motokros çapında girecek bir parkura sahip olacağız hep beraber" ifadelerini kullandı.

Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak

Edirne Valiliği, Türkiye, Aralık, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak - Son Dakika
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