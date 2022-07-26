Edirnespor'un yeni başkanı Yavuz Arslan oldu - Son Dakika
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Edirnespor'un yeni başkanı Yavuz Arslan oldu

26.07.2022 17:10
Edirnespor'un yeni başkanı Yavuz Arslan oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'da Kulüp Başkanı Savaş Üner'in istifasının ardından başkanlığa Yavuz Arslan getirildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'da Kulüp Başkanı Savaş Üner'in istifasının ardından başkanlığa Yavuz Arslan getirildi.

25 Kasım Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Üner, milletvekili aday adayı olacağı için görevini bıraktığını söyledi.

Kulüpte 9 yıl başkanlık yaptığını ve bu sürede 3. Lig'e yükselme başarısını elde ettiklerini belirten Üner, "Bu kulüp benim için evlat gibiydi. Zor bir an benim için ama bir anlamda da sevinçliyim. Çocuklarımız, torunlarımız bizi Edirnespor'u 17 yıl sonra 3. Lig'e çıkartanlar olarak anacak. Bu döneme kadar kırdığımız birileri var ise hepsinden özür diliyorum. Tüm Edirnespor sevdalılarına teşekkür ediyorum. Edirnespor'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Arslan ise görevi boyunca kulübe verdiği desteklerden dolayı Üner'e teşekkür etti.

Sezon öncesi hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Arslan, "Savaş Üner'in hizmetleri çok büyük. Takımın 3. lige çıkması için çok emek verdi. Bu bir bayrak yarışı şimdi bayrağı ben devraldım. Biz de bundan daha iyisini yapacağız.Transferlerimiz devam ediyor. İç transferlerimiz bitti. Dış transferlerimiz için çalışmalara başladık. Edirnespor'a uygun yakışacak futbolcuları alacağız. Hedef ise play-off'lar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Edirnespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirnespor'un yeni başkanı Yavuz Arslan oldu - Son Dakika

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