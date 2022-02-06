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Edremitli Boksör Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Edremitli Boksör Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu oldu

06.02.2022 17:20
Edremitli Boksör Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu oldu

Van'ın Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaren Düztaş, Adana'da düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Van'ın Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaren Düztaş, Adana'da düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın göreve gelişi ile birlikte Edremit ilçesinde spor alanında başarıların da ardı arkası kesilmiyor. Çeşitli branşlarda güzel başarılara imza atan Edremit Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gerek kulüp adı altında gerekse de bireysel olarak spora ve sporcuya her türlü desteği sunarak, başarılarına katkı sunan Başkan Say, ilçede lisanslı sporcu sayısının da artmasına vesile oldu.

Geçtiğimiz günlerde startı verilen ve 57 ilden 462 erkek ile 186 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet kapsamı içerisinde Adana'da gerçekleştirdiği Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Edremit Belediyesi Boks Takımı sporcusu Yaren Düztaş, 75 kiloda tüm rakiplerini bir bir eleyerek finale yükseldi. Finalde ise Fenerbahçe Boks Takımı sporcusu Sudenaz Kazan ile karşılaşan Düztaş, karşılaşma sonunda rakibini de yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Yaren Düztaş, elde ettiği şampiyonluk ile Mart 2022'de Bulgaristan'da yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Elde edilen başarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, antrenörler başta olmak üzere Yaren Düztaş'ı tebrik ederek başarılar diledi. - VAN

Edremitli Boksör Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu oldu
Edremitli Boksör Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu oldu
Edremitli Boksör Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu oldu

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Edremit Belediyesi, Edremit, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edremitli Boksör Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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