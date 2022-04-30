Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı - Son Dakika
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Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı

30.04.2022 21:02
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Türkiye'de açık alandaki ilk tırmanma duvarı, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Türkiye'de açık alandaki ilk tırmanma duvarı, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) düzenlediği Spor Tırmanış Hız Küçük A-B, Gençler, Büyükler Türkiye Şampiyonası (HIZ) Efeler Belediyesi'nin Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki Olimpik Tırmanma Duvarı'nda yapıldı. İstanbul, Samsun, Trabzon gibi ülkenin çeşitli illerinden yarışmaya katılmaya hak kazanan 37 sporcu kendi kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonası için Efeler'e gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, antrenörler ve sporcular, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a, tırmanış sporuna kazandırdığı ülkenin ilk açık hava olimpik tırmanma duvarı için teşekkür etti.

Gün boyu süren yarışmalarda, Genç Büyük Erkekler Kategorisi'nde; İkram Akyüz 1'inci, Timur Taş 2'nci, Muhammed Çelik 3'üncü, Küçük A-B Erkekler Kategorisi'nde; Mustafa Sacit Sümer 1'inci, Yağız Şahin 2'nci, Mehmet Ali Tarım 3'üncü, Küçük A-Gençler-Büyük Kadınlar Kategorisi'nde; Gülay Sarı 1'inci, Gülay Balık 2'inci, Nazdar Ayata 3'ücü; Küçük B Kızlar Kategorisi'nde Selma Cemrehan Azbay 1'inci, Sedef Seven 2'inci, Ecren Yılmaz 3'üncü oldu.

Gün sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini; TDF Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin, TDF Aydın İl Temsilcisi Bekir Temur, TDF Hız Milli Takım Antrenörü İsmail Öztürk ve TDF Aydın İl Temsilcisi ve Teknik Organizasyon Kurulu Üyesi Şevki Çıldır takdim etti. - AYDIN

Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı
Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Efeler, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler'in tırmanma duvarında şampiyona heyecanı - Son Dakika


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