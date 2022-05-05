Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart - Son Dakika
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Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

05.05.2022 22:25
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

SALON: BaşkentHAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur ÇakarHALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat...

SALON: Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

HALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)SETLER: 23-25, 22-25, 19-25SÜRE: 92 dakika (32, 32, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Halkbank'ı ilk iki maçta 3-1'lik skorlarla yenen, üçüncü maçta ise 3-0'lık skora imza atan Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi. Ziraat Bankkart bu zaferle birlikte toplamda ve üst üste 2'nci şampiyonluğunu elde etti.


- Ankara
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart - Son Dakika


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