SALON: Başkent
HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur ÇakarHALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)SETLER: 23-25, 22-25, 19-25SÜRE: 92 dakika (32, 32, 28)
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
Halkbank'ı ilk iki maçta 3-1'lik skorlarla yenen, üçüncü maçta ise 3-0'lık skora imza atan Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0'a getirdi. Ziraat Bankkart bu zaferle birlikte toplamda ve üst üste 2'nci şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart - Son Dakika