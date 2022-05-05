Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart - Son Dakika
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Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart

05.05.2022 23:07
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off final etabında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off final etabında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 23-25, 22-25, 19-25

Süre: 92 dakika (32, 32, 28) - İSTANBUL

Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart

YORUMLAR
500
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart - Son Dakika


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