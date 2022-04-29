Efes-Milan maçı İtalya basınında: 'Mükemmel bir Pleiss, yakıcı bir elenme' - Son Dakika

Anadolu Efes'in THY EuroLeague play-off serisinde Armani Exchange Milan takımını eleyerek dörtlü finale kaldığı maç İtalya basınında "çok çekişmeli bir karşılaşma" olarak yorumlandı ve özellikle Efes oyuncusu Tibor Pleiss övgü topladı.

Anadolu Efes, İtalyan ekiple ilk 3 maçın 2'sinde galip gelmesinin ardından Perşembe akşamı yapılan dördüncü maçı da 75-70 kazandı. Son EuroLeague şampiyonu Efes böylece final-four'a yükselirken Armani Exchange Milan elendi.

Maç sonrası İtalya basınındaki ilk yorumlarda karşılaşmanın zorlu geçtiği, Milan'ın da alkışı hak ettiği, ancak Efes'in üstün geldiği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport sonucu, "Milan alkışı hak etti ama Efes galip geldi. Olimpia Avrupa'nın dışında" başlığıyla duyurdu. La Gazzetta, "çok çekişmeli" geçen maçta Milan'ın "başarıyı kıl payı kaçırdığını ve sahneden onurlu bir şekilde ayrıldığını" belirtti. "Türklerin kahramanları, final-four biletini kesen Micic ve Pleiss oldu" diye yazdı.

Ansa ajansının haberinde "Pleiss dördüncü maçta Olimpia'yı mahkum etti, seri 3-1 bitti. AX Milan'ın EuroLeague macerası burada bitti, final-four rüyası buhar oldu" denildi. Ansa, Milan'ın çok sayıda eksik oyuncuya rağmen son ana kadar maça asıldığını ancak sonunda "olağanüstü bir Pleiss'a sahip Avrupa şampiyonları karşısında beyaz bayrağı çektiğini" yazdı.

'Datome yeterli olmadı'

SkySport internet sitesindeki haberde, "(Milan'a) devasa bir Datome yeterli olmadı, Avrupa şampiyonu Efes seriyi 3-1 kapattı" denildi. Haberde, maçın Milan için "kabus gibi başladığı", İtalyan ekibin önceki 3 maçta olduğu gibi hücum açısından kısır bir tablo çizdiği belirtildi. SkySport, Efes'e Micic ve "özellikle de mükemmel bir Pleiss'ın liderlik ettiğini" yazdı; maç sonucunu ise "yakıcı bir elenme" diye niteledi.

Corriere dello Sport da "Milan, Anadolu Efes'le 4. karşılaşmada nakavt oldu: Final-four rüyasına veda" başlığını kullandı. Corriere, "Avrupa şampiyonu Türkler üstün geldi. Olimpia'ya 21 sayılık bir Datome yetmedi. Dizginlenemeyen bir Pleiss Türklere liderlik etti" diye yazdı.

La Repubblica gazetesi de, "Olimpia mücadele etti ama Türklere yine boyun eğdi ve turnuva dışı kaldı" ifadelerini kullandı.