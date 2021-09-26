Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 10 bin metrekare arazi üzerinde kurulan spor tesisinin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 10 bin metrekare arazi üzerinde kurulan Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Eğil yolu üzerinde bulunan alanda kurulan stadyumun açılışına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Eğil İlçe Kaymakamı İdris Arslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

"Diyarbakır bir yılda gençlik ve spor ile ilgili çok farklı yerlere gelecek"

Stadyumun açılışı öncesi konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın gelecek yıl gençlik ve spor ile ilgili çok farklı yerlere gelmiş olacağını belirterek, "Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediyesi arasında Ankara'da bir protokol yaptık ve buna milletvekillerimizde katıldı. Şuanda spor tesisleri, küçük sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, bilgi evleri, gençlik kampları ve gençlikle ile ilgili 17 ilçemizin tamamında yapılacak tesislerle ilgili Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ile birlikte oturduk protokoller yaptık. Şuanda ihalelerine başladık ve 17 belediye başkanları kendilerine düşen ihaleleri hazırlıyorlar. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Diyarbakır gençlik ve spor ile ilgili çok farklı yerlere gelmiş olacaktır. Bizlerde Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemiyoruz. Onun için de alt yapımızı güçlendiriyoruz. Çocuklarımız okul dışı zamanlarında sokağa çıktığında kaliteli zaman geçireceği, spor yapabileceği ve sanatsal faaliyetler yapabileceği tesislerimiz olsun ki mazeretleri olmasın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Eğil İlçe Stadyumunun açılışı gerçekleştirilirken, Vali Karaloğlu'nunda aralarında olduğu protokole katılan ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve STK temsilcileri kısa bir futbol maçı yaparak açılışı tamamladı. - DİYARBAKIR